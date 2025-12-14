Σε μια σπάνια και εξομολογητική εμφάνιση, ο Στέργιος Μικρούτσικος μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και την Πένυ Καβέτσου. Με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Εγώ κι εσύ» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, ο γιος του σπουδαίου Θάνου Μικρούτσικου και της Μαρίας Παπαγιάννη μοιράστηκε τις σκέψεις του για το πώς διαχειρίζεται το βάρος της οικογενειακής του κληρονομιάς, αλλά και τις δικές του καλλιτεχνικές ανησυχίες στην αρχή της δικής του πορείας.

Ο ίδιος αυτή την περίοδο εργάζεται ως ηθοποιός, χωρίς όμως να κλείνει πόρτες για το μέλλον. «Προς το παρόν εργάζομαι ως ηθοποιός, αλλά γενικά με ενδιαφέρει το θέατρο και ο κινηματογράφος. Δεν γνωρίζω ακόμα πού θα καταλήξει αυτό, μπορεί και στη σκηνοθεσία», ανέφερε, εξηγώντας πως από μικρός είχε επαφή με τη μουσική, τις παραστάσεις και τον κινηματογράφο, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο τι ήθελε να κάνει επαγγελματικά.

Η πρώτη ουσιαστική επαφή με το θέατρο ήρθε όταν παρακολούθησε πρόβες παράστασης και γνώρισε από κοντά ηθοποιούς και σκηνοθέτες. «Άρχισε να με γοητεύει αυτό, το δοκίμασα, μπήκα σε μια θεατρική ομάδα, μέχρι που κατάλαβα ότι αυτό μου αρέσει», σημείωσε.

Ο Στέργιος Μικρούτσικος για το βαρύ επίθετο που κουβαλάει

«Προσπαθώ να μη σκέφτομαι το βαρύ όνομα που κουβαλάω, αλλά να επικεντρώνομαι στη δουλειά μου», είπε ο Στέργιος ενώ παραδέχτηκε πως η σύγκριση τον αγχώνει. «Όλοι οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με κάποιους γονείς και έχουν κάποια πράγματα να διαχειριστούν. Αυτό προσπαθώ να το κάνω πιο προσωπικά, δεν του δίνω τόση βαρύτητα γιατί πάντα θα έχει κάποιος κάτι να πει πάνω σε αυτό. Πράγματα που προφανώς σε αγχώνουν και σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν αξίζεις ή όχι».

Για να συμπληρώσει: «Προφανώς και σκέφτομαι μέσα στην ημέρα ότι έχω κάτι να αποδείξω, ότι αξίζω, λόγω του ονόματος που κουβαλάω. Αλλά επιμένω στο ότι προσπαθώ να επικεντρώνομαι σε άλλα πράγματα που πιστεύω ότι έχουν σημασία και να μην ασχολούμαι τόσο πολύ εν τέλει με τον εαυτό μου. Αν έλεγα ότι δεν με αγχώνει η σύγκριση θα ήταν ψέμα, σίγουρα με αγχώνει».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πατέρα του, Θάνο Μικρούτσικο, αποκαλύπτοντας πως δεν πρόλαβαν να συζητήσουν την απόφασή του να γίνει ηθοποιός.

«Ο πατέρας μου δεν ζούσε όταν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Ίσως το άκουσε τελευταία στιγμή, αλλά δεν το είχαμε συζητήσει», είπε, μιλώντας με συγκίνηση για τις μικρές καθημερινές στιγμές που του λείπουν, όπως τα παιχνίδια στην αυλή και τα ισπανικά που μάθαιναν μαζί.

