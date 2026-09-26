Ένα χιουμοριστικό βίντεο με τον ξάδερφό του, Εμμανουήλ Καραλή, μοιράστηκε στο Instagram ο Steve Provis.

Στο story, ο ταλαντούχος performer φαίνεται να κάνει push-ups στην παραλία έχοντας στην πλάτη του τον Έλληνα Ολυμπιονίκη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όλη την Ελλάδα σήκωσα σήμερα».

Ο Steve Provis, που αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο Romeo Athens και ξεχωρίζει με τη σκηνική του παρουσία, την ενέργεια, καθώς και το ξεσηκωτικό του τραγούδι «Ένοχη Σκέψη», μοιράστηκε ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο με τον Μανώλο Καραλή, αναδεικνύοντας την ξεχωριστή σχέση που έχουν τα δύο ξαδέρφια.

Δείτε εδώ το story:

govastiletto.gr – Εμμανουήλ Καραλής: Ρομαντική απόδραση με τη μέλλουσα σύζυγό του, Αναστασία Μαγαλιού στην Ιταλία