Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η πρώτη φωτογραφία του Diddy μέσα από τη φυλακή που εξασφάλισε το ΤΜΖ .

Σε αυτή όπως θα δείτε παρακάτω διακρίνεται ο 55χρονος ράπερ να κάνει βόλτα στην αυλή των κρατουμένων, στο διάλειμμα αναψυχής. Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στο σωφρονιστικό κατάστημα Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου εκτίει ποινή 50 μηνών.

Στη φωτογραφία ο Diddy φορά πορτοκαλί σκούφο φυλακής και μπλε μπουφάν, προφανώς λόγω του κρύου, καθώς η θερμοκρασία στην περιοχή ήταν γύρω στους 10-12 βαθμούς. Το γκρίζο μούσι του είναι εμφανές και η εικόνα του είναι πολύ πιο καθαρή από ό,τι στις μέχρι τώρα εμφανίσεις του, αφού από τότε που συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2024 και προφυλακίστηκε στο MDC Brooklyn χωρίς εγγύηση, δεν υπήρχαν ξεκάθαρα πλάνα του.

O Diddy έχει ήδη αναλάβει δουλειά μέσα στη φυλακή, κάτι που θεωρείται ότι θα κάνει πιο ομαλή την καθημερινότητά του. Παράλληλα τονίζεται ότι, λόγω των οικονομικών του δυνατοτήτων, μπορεί να εξασφαλίσει ευκολότερα όσα προβλέπει ο κανονισμός για τους κρατούμενους, άρα να έχει μια πιο άνετη διαβίωση μέσα στο Fort Dix.

