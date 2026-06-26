Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο τρέιλερ για τον νέο κύκλο του GNTM που επιστρέφει από τον Σεπτέμβριο στο Star.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται στο επίκεντρο του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων, έχοντας διπλό ρόλο, τόσο εκείνον της παρουσιάστριας όσο και εκείνου του μέλους της κριτικής επιτροπής. Επίσης, επιστρέφουν o Άγγελος Μπράτης και ο Λάκης Γαβαλάς.

Νέα προσθήκη στο GNTM αποτελεί η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία έρχεται στην κριτική επιτροπή του για να προσθέσει τη δική της δυναμική στην ομάδα των κριτών.

Στο παιχνίδι επανέρχεται για μία ακόμη χρονία η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία ως Creative Director θα βάζει τη δική της δημιουργική υπογραφή σε κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του νέου κύκλου.

Δείτε το τρέιλερ

govastiletto.gr -Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η αποκάλυψη για τη Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM