Ο Χάρης Χριστόπουλος με την οικογένειά του πήραν μέρος στο καρναβάλι της Λευκάδας, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τις στολές, που επέλεξαν να φορέσουν.

Ο γνωστός φωτογράφος μοιράστηκε την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μία εικόνα στην οποία πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του, Anita Brand και τα τρία τους παιδιά, συμμετέχοντας στις «Βενετσιάνες του Πόντε», μια θεματική ενότητα με έμπνευση από την αριστοκρατική αισθητική της Βενετίας.

Οι στολές, ειδικά φτιαγμένες για την οικογένεια, είχαν αποχρώσεις τιρκουάζ και γαλάζιου, χρυσά κεντήματα, περίτεχνα υφάσματα και φτερωτά καπέλα.

«Μεγάλη χαρά η συμμετοχή μας στις “Βενετσιάνες του Πόντε” by Danae. Στολές ραμμένες για την οικογένειά μας. Ο καλύτερος τρόπος να απολαύσουν τα παιδιά μας το καρναβάλι του 2026. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία» έγραψε ο Χάρης Χριστόπουλος στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

