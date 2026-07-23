Στη Μύκονο βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέοντας Πατίτσας, έχοντας στο πλευρό τους τα τρία παιδιά τους, τον Σπύρο, τη Μάργκω και τον Κωνσταντίνο.

Το κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους αγαπημένους προορισμούς της οικογένειας, με το ζευγάρι να το επιλέγει σταθερά το καλοκαίρι.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί των Ανέμων, η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας πραγματοποίησαν μια βραδινή βόλτα στα γραφικά σοκάκια. Το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο και χαλαρό. Κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και απολαμβάνοντας τη νυχτερινή βόλτα τους, έδειξαν για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που τους ενώνει.

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2010, σε έναν λαμπερό γάμο και μέσα στα χρόνια απέκτησαν τρία παιδιά.

«Η ζωή με τρία παιδιά είναι τέλεια και μοναδική. Δεν μπορώ να συγκρίνω με τίποτα το συναίσθημα μου όταν τα κοιμίζω το βράδυ και συζητάω μαζί τους πως πέρασαν τη μέρα. Προσπαθώ να μεγαλώσω σωστούς ανθρώπους. Γενικά, είμαι αυστηρή μαμά. Βάζω όρια, απλά δεν θέλω να είμαι συνέχεια της απαγόρευσης. Για να κερδίσεις τον πόλεμο, θα χάσεις και μερικές μάχες. Κάτι θα αποδεχτείς για να κερδίσεις κάτι άλλο» είχε εξομολογηθεί στο περιοδικό ΟΚ!.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Μαριέττα Χρουσαλά: Βρέθηκε για πρώτη φορά σε αγώνα του Μουντιάλ με την οικογένειά της!