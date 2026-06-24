Έξι χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον Kobe Bryant, η χήρα του θρυλικού παίκτη του NBA επέστρεψε σε ένα από τα πιο αγαπημένα της νησιά. Η Μύκονος έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της και το φετινό καλοκαίρι μπήκε στον σχεδιασμό της. Η παρουσία της στο Nammos ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητη. Όπως και ο σωματοφύλακας που βρισκόταν διαρκώς δίπλα σε εκείνη και τις κόρες της.

Ήταν το καλοκαίρι του 2014 όταν ο Kobe Bryant και η σύζυγός του Vanessa είχαν επισκεφθεί την Μύκονο μαζί με τις δύο κόρες που είχαν τότε.

Δώδεκα χρόνια πέρασαν από τότε και η Vanessa Bryant επέστρεψε στην Μύκονο χωρίς τον αείμνηστο άσσο των Los Angeles Lakers ο οποίος ως γνωστόν έχασε την ζωή του τον Γενάρη του 2020 όταν το ιδιωτικό του ελικόπτερο συνετρίβη στην Καλιφόρνια σε ένα δυστύχημα που είχε σκοτωθεί και η κόρη τους Gianna.

Η κάμερα του Mykonoslive.tv εντόπισε την χήρα Bryant σε μία από τις καμπάνες του Nammos στην Ψαρρού μαζί με τις τρεις κόρες της: την επτάχρονη Capri, την δεκάχρονη Bianca και την 23χρονη Natalia η οποία ασχολείται με το μπάσκετ και το μόντελινγκ. Η οικογένεια μπορεί να έκατσε λίγη ώρα στην Ψαρρού αλλά πρόλαβε να κάνει τα ψώνια της στο «Nammos Mall» και να δοκιμάσει τα περίφημα πιάτα, με την Vanessa να προτιμά σούσι και τα μικρότερα κορίτσια να επιλέγουν ζυμαρικά.

Αυτό που προξένησε εντύπωση είναι ότι δίπλα τους ήταν συνεχώς ένας σωματοφύλακας, ο οποίος απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να την πλησιάσουν όσο βρισκόταν στην καμπάνα. H 44χρονη σήμερα Vanessa έχει υπέροχες αναμνήσεις από την Μύκονο και έτσι αποφάσισε να την επισκεφθεί ξανά, αν και οι διακοπές αυτές δεν θα είναι ίδιες χωρίς τον Kobe.

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η ίδια δηλώνει single. Δεν έχει παντρευτεί ξανά ούτε έχει κάποια επιβεβαιωμένη σχέση μετά τον τραγικό χαμό του συζύγου της και της κόρης τους.

govastiletto.gr -Το συγκλονιστικό άγαλμα των Lakers για τον Kobe Bryant και την κόρη του, Gianna