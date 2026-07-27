Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Οι διάσημες αφίξεις στο νησί της Μυκόνου συνεχίζονται. Λίγες μέρες μετά τη Sofia Vergara, ο σταρ του ΝΒΑ James Harden εθεάθη στο νησί.
Αναλυτικότερα, τη Μύκονο επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο James Harden και ο φακός τον συνάντησε σε γνωστό απογευματινό πάρτι στον Πάνορμο. Φυσικά η εμφάνισή του στο beach bar τράβηξε τα βλέμματα των υπόλοιπων θαμώνων.
Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί κι ενώ το πάρτι στο Principote | Mykonos βρισκόταν σε εξέλιξη, γυναίκες χόρευαν και τα μπουκάλια περνούσαν από χέρι σε χέρι o Harden μάλλον πεινούσε πολύ καθώς δεν άφησε το πιρούνι από το χέρι του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr -Σίλια Κριθαριώτη: Ο ξέφρενος χορός στη Μύκονο μαζί με τη Χρουσαλά, τη Vergara και την Καλομοίρα