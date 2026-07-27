Οι διάσημες αφίξεις στο νησί της Μυκόνου συνεχίζονται. Λίγες μέρες μετά τη Sofia Vergara, ο σταρ του ΝΒΑ James Harden εθεάθη στο νησί.

Αναλυτικότερα, τη Μύκονο επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο James Harden και ο φακός τον συνάντησε σε γνωστό απογευματινό πάρτι στον Πάνορμο. Φυσικά η εμφάνισή του στο beach bar τράβηξε τα βλέμματα των υπόλοιπων θαμώνων.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί κι ενώ το πάρτι στο Principote | Mykonos βρισκόταν σε εξέλιξη, γυναίκες χόρευαν και τα μπουκάλια περνούσαν από χέρι σε χέρι o Harden μάλλον πεινούσε πολύ καθώς δεν άφησε το πιρούνι από το χέρι του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη R A V I N (@raving247)

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