Οι αφίξεις των λαμπερών προσωπικοτήτων στο νησί των Ανέμων συνεχίζονται. Αυτές τις μέρες βρίσκονται στη Μύκονο ο stand up comedian και ηθοποιός Kevin Hart μαζί με τον ράπερ Ludacris. Οι δύο Αμερικανοί που είναι και καλοί φίλοι, μαζί με τις συντρόφους τους γευμάτισαν στο seaside restaurant Spilia στην Αγία Άννα που φημίζεται για την εκλεκτή κουζίνα του και το προτιμούν όλοι οι σταρ που επισκέπτονται την Μύκονο.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους κατέγραψε την ώρα που αποχωρούσαν έχοντας γύρω τους πολλούς σεκιούριτι.

Ο Kevin Hart έγινε γνωστός στο παγκόσμιο κοινό από την συμμετοχή του στα σίκουελ της κινηματογραφικής ταινίας Jumanji.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες όπως Scary Movie 3, Μαθητευόμενος Μπάτσος, Σκέψου Σαν Άντρας, Μπάτε Σκύλοι Αλέστε κ.ά. Το 2015, το περιοδικό Time τον συμπεριέλαβε στην λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους του πλανήτη, ενώ το 2024 κέρδισε το βραβείο Αμερικάνου Χιούμορ Mark Twain και ήταν υποψήφιος για 2 Grammy Awards και 4 Primetime Emmy Awards.

Ο Kevin Hart είχε επισκεφθεί και το καλοκαίρι του 2024 την Μύκονο και είχε προκαλέσει αίσθηση με το φιλοδώρημα των €37.000 που άφησε στο πάρτι γενεθλίων του στο Nammos.

Από την πλευρά του ο Christopher Brian Bridges, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Ludacris, είναι από τους πιο επιτυχημένους ράπερ της hip hop σκηνής με τρελές πωλήσεις. Διαθέτει πάνω από 35 επιτυχίες που έχουν μπει στο chart Billboard Hot 100. Έχει κυκλοφορήσει πολυάριθμα προσωπικά κομμάτια, ενώ έχει κάνει και εξαιρετικά επιτυχημένες συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Justin Bieber, η Fergie και ο DJ Khaled.

Από τις προσωπικές του επιτυχίες ξεχωρίζουν το Stand Up, το πρώτο του single που έφτασε στο #1 του Billboard Hot 100, το Money Maker που του χάρισε βραβείο Grammy και το What’s Your Fantasy που τον έκανε γνωστό παγκοσμίως. Εκτός από την μουσική ασχολείται και με την υποκριτική έχοντας συμμετάσχει στην ταινία The Fast & The Furious αλλά στην παιδική σειρά του Netflix, Karma’s World.

govastiletto.gr -Kevin Hart: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στο νησί των Ανέμων – Ο ξέφρενος χορός και οι σαμπάνιες που άνοιξε με τη σύζυγό του