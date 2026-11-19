Με προορισμό τη Νέα Υόρκη αναχωρούν σήμερα, Πέμπτη, ο Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα, προκειμένου να γιορτάσουν μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή.

Το γνωστό εφοπλιστικό ζεύγος επιστρέφει στην αμερικανική μητρόπολη –η οποία έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά της– για να παραθέσει ένα λαμπερό, εορταστικό δείπνο με αφορμή τα 20 χρόνια παρουσίας της Danaos Corporation στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η επέτειος αυτή αποτελεί έναν σπουδαίο σταθμό για τη ναυτιλιακή εταιρεία του Γιάννη Κούστα. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι τον περασμένο Νοέμβριο ο Έλληνας εφοπλιστής τιμήθηκε ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο του καθιερωμένου 73rd Person of the Year Gala.

Η Danaos Corporation είναι μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως, που ειδικεύεται στη διαχείριση και ναύλωση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών. Οι μετοχές της άρχισαν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου του 2006.

Το ξεχωριστό αυτό κάλεσμα θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου, με τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα να υποδέχονται τους εκλεκτούς καλεσμένους τους στην απόλυτη παγκόσμια μητρόπολη.

Από την Ανκόνα…στις ΗΠΑ

Το ζευγάρι θα αναχωρήσει από την Ανκόνα, όπου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την επιθεώρηση του νέου τους mega yacht Belita. Εκεί βρέθηκε και ο διεθνώς καταξιωμένος αρχιτέκτονας Peter Marino, ο οποίος επιμελήθηκε τον εσωτερικό σχεδιασμό του.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο καθελκύστηκε η νέα αναβαθμισμένη, 80μετρη θαλαμηγός του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα, στο ναυπηγείο ISA Yachts, μέλους του διεθνούς ομίλου Palumbo Superyachts.

Η νέα Belita, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, είναι επιβλητική σε μέγεθος, με κομψό σχεδιασμό, αυθεντική ιταλική αισθητική και κατασκευή, εξοπλισμένη φυσικά με προηγμένα συστήματα τεχνολογίας. Αποτελεί τον νέο πλωτό παράδεισο του ζεύγους Κούστα, αφού προσφέρει την απόλυτη εμπειρία πολυτέλειας στη θάλασσα.

Τον εξωτερικό σχεδιασμό ανέλαβε ο Espen Oeino, ο οποίος ειδικεύεται στον σχεδιασμό μεγάλων, custom μηχανοκίνητων yacht. Από τους κορυφαίους σχεδιαστές superyacht στον κόσμο, με έδρα το Μονακό.

Ακολουθώντας την παράδοση της καθέλκυσης στα καινούργια yacht, η Δήμητρα Κούστα έχοντας τις δύο κόρες της, Κατερίνα και Στεφανία στο πλευρό της, έσπασε πάνω στην πλώρη της θαλαμηγού ένα μπουκάλι σαμπάνιας -ένα έθιμο που συμβολίζει την καλοτυχία και την ασφαλή πλεύση του σκάφους.

Η τελετή έγινε υπό τους ήχους των Coldplay.

Τώρα το ζευγάρι προχώρησε σε ακόμα μία επιθεώρηση της θαλαμηγού μαζί με τον Marino προκειμένου να ελεγχθεί ότι όλα λειτουργούν σωστά.

Προηγουμένως, θυμίζουμε ότι το εφοπλιστικό ζευγάρι βρέθηκε στο Μαρόκο για την ονομαστική εορτή της Δήμητρας Κούστα, ενώ νωρίτερα επισκέφθηκε το Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion.

Με πληροφορίες από: Mononews.gr

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