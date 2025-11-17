Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Μια ξεχωριστή παρουσία παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στη σκηνή του “The Voice” το βράδυ της Κυριακής 16 Νοεμβρίου. Ο 45χρονος Θοδωρής Βελισσάρης, αδερφός του καταξιωμένου τραγουδιστή Γιώργου Βελισσάρη, βρέθηκε μπροστά στους κριτές αναζητώντας τη δική του ευκαιρία στον χώρο της μουσικής.

Όπως εξήγησε ο ίδιος στο βίντεο της παρουσίασής του, η αγάπη του για το τραγούδι είναι βαθιά ριζωμένη στην οικογένειά του, η οποία ασχολείται παραδοσιακά με τη δημοτική μουσική. «Τον ακολουθώ στα πανηγύρια, η αδερφή μου επίσης τραγουδάει παραδοσιακά και ασχολούμαι κι εγώ με την παραδοσιακή μουσική», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πώς τα παιδικά του βιώματα και τα ακούσματα διαμόρφωσαν την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Ο Θοδωρής Βελισσάρης έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή, με στόχο να εντυπωσιάσει τους coaches και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, ακολουθώντας τα χνάρια του διάσημου αδερφού του.

Ο Θοδωρής Βελισσάρης, όπως ανέφερε, ήρθε στο Voice για να «πάρει εμπειρίες, να δοκιμάσει τον εαυτό του και να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει». Ανεβαίνοντας στη σκηνή, ερμήνευσε το κομμάτι «Τα μανταλάκια». Παρά την προσπάθειά του και την αγάπη του για το είδος, η εμφάνισή του δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές να πατήσουν το κουμπί. Έτσι, καμία καρέκλα δεν γύρισε και το ταξίδι του Γιώργου Βελισσάρη στο Voice ολοκληρώθηκε πρόωρα.

