Στην αγαπημένη της Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Φαίη Σκορδά για τις γιορτές του Πάσχα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε την είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω Instagram, ανεβάζοντας ένα story που προδίδει την επιθυμία της να περάσει αυτές τις οικογενειακές ημέρες στη γενέτειρά της.

Συγκεκριμένα η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο στο οποίο τη βλέπουμε στη θέση του συνοδηγού ενός αυτοκινήτου, να απολαμβάνει τη βόλτα της στην παραλία της Θεσσαλονίκης μπροστά από τον Λευκό Πύργο. Άλλωστε, η Θεσσαλονίκη αποτελεί για εκείνη έναν τόπο με έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς εκεί έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα και διατηρεί μέχρι σήμερα στενούς δεσμούς.

Την ίδια ώρα, η προσωπική της ζωή φαίνεται να βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη φάση, καθώς έχει γίνει γνωστό πως η Φαίη Σκορδά σκοπεύει να παντρευτεί με πολιτικό γάμο τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Το φετινό Πάσχα, λοιπόν, τη βρίσκει στη συμπρωτεύουσα, να γεμίζει μπαταρίες και να απολαμβάνει στιγμές ξεγνοιασιάς, λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

govastiletto.gr -Η Φαίη Σκορδά ντύθηκε νύφη και είναι εκθαμβωτική! Δείτε το βίντεο