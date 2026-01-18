Με σκηνές από τα παλιά, αλλά και από τις προηγούμενες παρουσιάσεις του βιβλίου «Ιθάκη», πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης.

Με θέρμη υποδέχθηκε ο κόσμος τον πρώην πρωθυπουργό και έξω και μέσα στην αίθουσα. Το ενδιαφέρον που επισημάνθηκε για την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης πάντως ήταν ότι παρά το τσουχτερό κρύο, οι άνθρωποι παρέμεναν έξω από το κτήριο να ακούσουν και να συμμετάσχουν με αυτό τον τρόπο στο γεγονός.

Στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα ήταν φυσικά η Μπέττυ Μπαζιάνα, η οποία για άλλη μια φορά έκλεψε τις εντυπώσεις με το κομψό στυλ της.

Για την εν λόγω τόσο ξεχωριστή βραδιά, η Μπέττυ Μπαζιάνα εμπιστεύτηκε τη διαχρονική κομψότητα που αποπνέει η γκρι απόχρωση. Πιο συγκεκριμένα, επέλεξε να φορέσει ένα γκρι κοστούμι, το οποίο συνδύασε με λευκό τοπ και ένα ζευγάρι μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες.

Στην παρουσίαση μίλησαν ο Αντώνης Σαουλίδης, Νομικός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) και ανιψιά του ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτου Σπυρόπουλου, ο Άρης Στυλιανού, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ, ο Διονύσης Τεμπονέρας δικηγόρος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Τούμπουρος, πολιτικός μηχανικός – επιχειρηματίας. Την εκδήλωση συντονίζει η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.

«Έχουμε πυξίδα για την ρότα του τόπου. Ο προοδευτικός κόσμος αναζητά μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη και όχι μικρά ανίσχυρα κόμματα ή κόμματα διαμαρτυρίας. Αυτό που ζητά ο προοδευτικός κόσμος είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Θα γίνει με σχέδιο και μεθοδικά όχι βιαστικά και πρόχειρα. Θα γίνει πράξη όσο και αν τη διαβάλλουν οι αυτουργοί του σημερινού καθεστώτος. Το ταξίδι ξανάρχισε», είπε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα σε όλα.

«Η επόμενη μέρα για τον τόπο θα είναι διαφορετική μόνο αν έχουμε το σχέδιο να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές και να υλοποιήσουμε τις μεγάλες και αναγκαίες προοδευτικές τομές. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δουλεύω και δουλεύουμε εντατικά και μεθοδικά αυτό το σχέδιο», υποστήριξε.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Αλέξης Τσίπρας – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η συνάντησή τους στο ίδιο μαγαζί μετά την παρουσίαση του βιβλίου του