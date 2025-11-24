Παρά την επιλογή τους να διατηρούν χαμηλό προφίλ, ο Νίκος Καρβέλας και η Έλενα Φερεντίνου, που έχουν αποκτήσει έναν γιο τριών ετών, κάνουν κάποιες εξαιρέσεις. Η σύντροφος του μουσικοσυνθέτη δημοσιεύει σπάνια βίντεο στα social media, αποκαλύπτοντας τρυφερές οικογενειακές στιγμές και εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τον γιο της και τον δεσμό του με τον πατέρα του.

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, μάλιστα, η Έλενα Φερεντίνου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου ο Νίκος Καρβέλας έπαιζε πιάνο μαζί με τον γιο τους, σημειώνοντας στην λεζάντα: «Γονείς 🖤».

Στο βίντεο που θα δείτε παρακάτω ο Νίκος Καρβέλας παραδίδει μαθήματα πιάνου στον γιο του, τραγουδώντας: «Θα αγαπούσες τη μαμά σου, αν δεν ήταν μαμά σου, θα την έκανες παρέα; Πες μου τι έχει ο μπαμπάς σου και λες πως είναι ο ήρωάς σου. Τι είναι εκείνα που σε μένα θαυμάζεις που το έχουν όλοι οι άλλοι και όμως δεν τους θαυμάζεις».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elena Ferentinou (@elena_ferentinou)

«Δεν είναι σύντροφος, ούτε συνοδοιπόρος, είναι μία γυναίκα με την οποία ταιριάζω γιατί δεν με ενοχλεί. Είναι μεγάλο προτέρημα και ικανότητα να μπορεί ένας άνθρωπος να μην ενοχλεί έναν άνθρωπο άλλον, όταν είναι τόσες πολλές ώρες μαζί. Χρειάζεται μεγάλη ικανότητα και σπουδαιότητα να μην ενοχλείς έναν άνθρωπο. Αντιλαμβάνεται χωρίς να έχει καμία ιδιαίτερη ικανότητα ή χάρισμα. Μια απλή κοπέλα είναι η οποία έχει μια περίεργη φωνή, είναι αδύνατη, ένα γλυκό πλάσμα», είχε πει ο Νίκος Καρβέλας στην εκπομπή Μεγάλη Εικόνα πριν λίγους μήνες για την Έλενα Φερεντίνου.