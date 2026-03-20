Στην Ανκόνα της Ιταλίας βρίσκεται η Δήμητρα Κούστα, κάνοντας το επόμενο μεγάλο βήμα στα επιχειρηματικά της σχέδια. Η σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα αφοσιώνεται στο νέο της project, περιτριγυρισμένη από μια έμπιστη ομάδα συνεργατών.

Αναλυτικότερα η Δήμητρα Κούστα βρέθηκε στην Ανκόνα σε έναν από τους κορυφαίους και παγκοσμίου φήμης ιταλικούς ναυπηγικούς οίκους, που ειδικεύονται στην κατασκευή πολυτελών superyachts, την ISA Yachts. Εκεί μάλιστα, ήταν και ο καλός οικογενειακός φίλος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα και της συζύγου του, Γιάννης Στασινόπουλος.

Σε φωτογραφία μάλιστα, που δημοσίευσε ο ίδιος στα social media, η Δήμητρα Κούστα ξεχωρίζει για το στυλ της. Η ίδια επέλεξε ένα athleisure look, συνδυάζοντας ένα άνετο μαύρο παντελόνι φόρμας με cropped puffer jacket σε καφέ σκούρο χρώμα και μαύρο σκούφο της ίδιας εταιρείας. Το σύνολό της συμπληρώθηκε με τα αγαπημένα της sneakers και ένα ζευγάρι statement γυαλιά ηλίου.

Η συνεργασία με την Άννα Βίσση

Η Άννα Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα ετοιμάζονται μαζί για ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα με την αγαπημένη ερμηνεύτρια να ολοκληρώνει τις εμφανίσεις της στο Hotel Ερμού και να ξεκινά μια μεγάλη συνεργασία με το Αθηνών Αρένα.

Όπως είναι ήδη γνωστό οι ετοιμασίες του νυχτερινού κέντρου συνεχίζονται πυρετωδώς με την Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα εμπιστεύθηκαν για την ανακαίνιση του Αθηνών Αρένα τον διάσημο αρχιτέκτονα Peter Marino.

