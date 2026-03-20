Η Αγγελική Ηλιάδη περνά στην αντεπίθεση την ώρα που η Λίτσα Λαζαρίδη αλλά και η οικογένεια του επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη ετοιμάζουν αγωγή για προσβολή νεκρού.

Η Αγγελική Ηλιάδη στη συνέντευξή της στην Ελίνα Παπίλα αποκάλυψε την κακοποιητική συμπεριφορά του επιχειρηματία, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ πριν 18 χρόνια, εις βάρος της. Μάλιστα, η τραγουδίστρια έκανε λόγο για ένα καθεστώς φόβου μέσα στο οποίο ζούσε επί πέντε χρόνια που ήταν ζευγάρι.

Η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, Λίτσα Λαζαρίδη, που εξ αρχής είχε εκφράσει την ενόχλησή της με τα όσα δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη, αποφάσισε τελικά, μετά την κυκλοφορία ολόκληρης της συνέντευξης να προχωρήσει σε μήνυση.

Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Όθων Παπαδόπουλος έστειλε ανακοίνωση εκ μέρους της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αναφορικά με την διαμάχη που έχει ξεσπάσει μετά την συνέντευξη της γνωστής καλλιτέχνιδος Αγγελικής Ηλιάδη και την αναφορά της στην ψυχική και σωματική κακοποίηση που είχε υποστεί στο παρελθόν από τον άλλοτε σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Η εντολέας μας όχι μόνον δεν δέχεται τις απειλές για την κίνηση δικαστικών διαδικασιών εναντίον της και το επικοινωνιακό bullying που επιχειρείται εναντίον της τις τελευταίες ημέρες, αλλά είναι πανέτοιμη, εάν ζητηθεί από οποιαδήποτε Αρχή, να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο για την απόδειξη όσων αφηγήθηκε. Σε κάθε προσπάθεια διάψευσής της θα ασκηθούν αμέσως μηνύσεις και αγωγές, σε πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων στον νόμο.

Έχουμε την εντολή να ευχαριστήσουμε δημόσια όλους εκείνους που έσπευσαν, με δηλώσεις συμπαράστασης, να της διαμηνύσουν ότι είναι στο πλευρό της αλλά και όλους όσους γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις και έχουν δηλώσει πρόθυμοι και πανέτοιμοι να καταθέσουν ενόρκως, όποτε και όπου τους ζητηθεί, όλα όσα πολύ καλά γνωρίζουν από ιδία αντίληψη.

Παράλληλα, σας δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε καμία προσπάθεια συκοφάντησης και δημόσιας δυσφήμησης της εντολέως μας και ήδη προχωρούμε στον εντοπισμό δημοσίων δηλώσεων και διαδικτυακών αναρτήσεων που την αφορούν και είναι ελεγχόμενες νομικά για το αδίκημα της δημόσιας συκοφαντικής δυσφήμησης.

Πρόκειται να προχωρήσουμε άμεσα στην κατάθεση μηνύσεων και αγωγών σε όσους με περισσή ευκολία διατυπώνουν κρίσεις για ζητήματα για τα οποία δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, αλλά και σε όσους δίνουν δημόσιο βήμα στους συκοφάντες που προβαίνουν σε ακραίες δηλώσεις μίσους με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων και θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες τις οποίες θα περαιώσουμε μέχρι τέλους, μέχρι την ανάδειξη της αλήθειας και τον διαχωρισμό των θυμάτων από τους θύτες».

