Στην ελληνική πρωτεύουσα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Emily Ratajkowski, μαζί με τον σύντροφό της, Romain Gavras, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές και βόλτες στην Αθήνα.

Το γνωστό μοντέλο αποκάλυψε το ταξίδι μέσα από αναρτήσεις στα social media, όπου μοιράστηκε εικόνες από τα σημεία που επισκέπτεται μαζί με τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ανέβασε, ξεχώρισαν φωτογραφίες από αθηναϊκές γειτονιές, πιάτα της ελληνικής κουζίνας που δοκίμασε, ένας πίνακας του Γαΐτη, αλλά και ένα καρέ όπου ποζάρει κρατώντας το διαβατήριό της.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου έναν μήνα πριν, οι παπαράτσι είχαν εντοπίσει την Emily Ratajkowski και τον Romain Gavras σε κοινή τους έξοδο στη Νέα Υόρκη, όπου δεν έκρυβαν την οικειότητά τους, ανταλλάσσοντας τρυφερά φιλιά. (δείτε εδώ)