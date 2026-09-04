Στην Αθήνα αναμένεται ο Jim Curtis, ο γνωστός transformational coach, επιχειρηματίας, best-selling συγγραφέας και σύντροφος της Jennifer Aniston. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στις 13:00, θα πραγματοποιήσει μια διαδραστική συνάντηση με το ελληνικό κοινό στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Με εμπειρία άνω των 20 ετών στον χώρο της ευεξίας και της προσωπικής ανάπτυξης, ο Curtis καθοδηγεί ανθρώπους να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους εμπόδια, να επαναπροσδιορίσουν την εικόνα τους και να πετύχουν ουσιαστική μεταμόρφωση στη ζωή τους.

Λίγα λόγια για τον Jim Curtis

Έχει διατελέσει σε ηγετικές θέσεις σε κορυφαίους οργανισμούς του διεθνούς wellness industry, μεταξύ των οποίων τα WebMD, Everyday Health και Institute for Integrative Nutrition (IIN), ενώ μέσα από τη χαρακτηριστική του μέθοδο Hypno-Coaching έχει συνεργαστεί με επιχειρηματίες, αθλητές και δημόσια πρόσωπα, συνδυάζοντας τεχνικές υποσυνείδητου επαναπρογραμματισμού με στοιχεία προσωπικής και πνευματικής ανάπτυξης.

Πίσω όμως από τη δουλειά του βρίσκεται και η δική του προσωπική ιστορία.

Η μακρόχρονη μάχη του με μία χρόνια, για μεγάλο διάστημα αδιάγνωστη ασθένεια, τον οδήγησε σε μια βαθιά προσωπική αναζήτηση γύρω από τη θεραπεία, την ανθεκτικότητα και την ανθρώπινη δυνατότητα για αλλαγή. Η εμπειρία αυτή έγινε η αφετηρία μιας πορείας που σήμερα έχει αγγίξει και επηρεάσει τη ζωή πολλών ανθρώπων.

Η εμφάνιση του Jim Curtis στην Αθήνα

Για 90 λεπτά, ο Jim Curtis θα καθοδηγήσει μια ζωντανή, διαδραστική εμπειρία όπου το κοινό θα έχει ενεργό ρόλο. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία, μια βιωματική άσκηση για όλους τους παρευρισκόμενους, καθώς και ενότητα ερωτήσεων-απαντήσεων για άμεση επικοινωνία με τον γνωστό coach.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι πεποιθήσεις που διαμορφώνουν τις επιλογές μας, τα υποσυνείδητα εμπόδια και οι πρακτικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να σπάσουμε βαθιά ριζωμένα μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς.ριφοράς.

govastiletto.gr -Jennifer Aniston: Η συνέντευξη με τον σύντροφό της Jim Curtis