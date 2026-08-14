Μετά από ένα επιβαρυμένο πρόγραμμα γεμάτο θεσμικές εκδηλώσεις, επίσημα ταξίδια και την καθιερωμένη δεξίωση στο παλάτι Μαριβέντ της Μαγιόρκα, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας ξεκίνησε τις πραγματικές της καλοκαιρινές διακοπές.

Όπως συνηθίζεται, ο βασιλικός οίκος κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό το πρόγραμμα του βασιλιά Φελίπε, της βασίλισσας Λετίθια, της πριγκίπισσας Λέονορ και της ινφάντα Σοφία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις επίσημες υποχρεώσεις.

Η πτήση που αποκάλυψε το μυστικό

Παρά τα αυστηρά μέτρα διακριτικότητας, τα δημόσια αρχεία αεροναυτιλίας στάθηκαν αφορμή για να αποκαλυφθεί ο προορισμός τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, ένα αεροσκάφος Dassault Falcon 900 απογειώθηκε στις 13 Αυγούστου από τις Βαλεαρίδες Νήσους στις 12:10 μ.μ. και προσγειώθηκε στην Ελλάδα στις 2:30 μ.μ., μεταφέροντας κατά πάσα πιθανότητα τη βασίλισσα Λετίθια και τις δύο κόρες της.

Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, το αεροσκάφος πέταξε προς τη Μαδρίτη, προσγειωνόμενοι στις 6:30 μ.μ. Η κίνηση αυτή τροφοδότησε τις εικασίες ότι το αεροπλάνο επέστρεψε για να παραλάβει τον βασιλιά Φελίπε. Ο Ισπανός μονάρχης, γνωστός για το ενδιαφέρον του για την αστρονομία, παρέμεινε προσωρινά στη Μαγιόρκα για να παρακολουθήσει την ολική έκλειψη ηλίου, πριν μεταβεί στη Μαδρίτη και στη συνέχεια ταξιδέψει για να σμίξει με την οικογένειά του.

Η Ελλάδα αγαπημένος προορισμός

Η επιλογή της Ελλάδας δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στους σταθερούς και αγαπημένους προορισμούς του βασιλικού ζεύγους της Ισπανίας.

Η οικογένεια είχε επισκεφθεί την Ελλάδα για τις ιδιωτικές της διακοπές τόσο το 2024 όσο και το 2025. Μάλιστα, κατά την περσινή τους διαμονή, φιλοξενήθηκαν στην εντυπωσιακή έπαυλη των Ολλανδών royals, του βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ και της βασίλισσας Μαξίμα, στο Κρανίδι Αργολίδας.