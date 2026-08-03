H Emily Ratajkowski επέλεξε τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές της διακοπές και δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μερικά στιγμιότυπα.

Το διάσημο μοντέλο αποχαιρέτησε τον Ιούλιο με μία ανάρτηση, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα «julio / Ιούλιος / july», συγκεντρώνοντας στιγμές από τις διακοπές της και την καθημερινότητά της.

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν εκείνες στις οποίες ποζάρει φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι, χαλαρώνοντας σε ξαπλώστρα κάτω από τον ήλιο. Παράλληλα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει ξέφρενα πάνω σε σκάφος που έπλεε στα ελληνικά νερά, με την ελληνική σημαία να διακρίνεται στο φόντο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emily Ratajkowski (@emrata)

Στο φωτογραφικό άλμπουμ συμπεριέλαβε ακόμη ένα στιγμιότυπο από νυχτερινή βουτιά στη θάλασσα, όπου ποζάρει χωρίς μαγιό, κρατώντας ένα ποτήρι κρασί.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες εκατοντάδες χιλιάδες likes και αμέτρητα σχόλια από θαυμαστές της, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν τόσο από τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις, όσο και από τις εικόνες που μοιράστηκε από τις διακοπές της στην Ελλάδα.

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