Μια διακριτική, αλλά ξεχωριστή εμφάνιση πραγματοποίησε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στη Γλυφάδα ο Daniel Craig, ο οποίος βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα για επαγγελματικούς λόγους.

Ο διεθνούς φήμης ηθοποιός, γνωστός και από τον ρόλο του ως James Bond, παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και την κόρη τους.

Το ζευγάρι κινήθηκε με απλότητα ανάμεσα στο πλήθος, επιλέγοντας να ζήσει την εμπειρία της θρησκευτικής τελετής χωρίς να τραβήξει την προσοχή.

Μάλιστα, πολλοί από τους παρευρισκόμενους δεν αντιλήφθηκαν αμέσως την παρουσία του διάσημου ηθοποιού.

Ο Daniel Craig παρέμεινε μέχρι το τέλος της περιφοράς, δείχνοντας ενδιαφέρον για το ελληνικό πασχαλινό έθιμο, ενώ κάποια στιγμή καταγράφηκε να απαθανατίζει τη διαδικασία με το κινητό του.

