Ο αγαπημένος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, Δημήτρης Καλλιβωκάς περνάει δύσκολες ώρες, αφού νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δημόσιου νοσοκομείου, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που είχε μέσα στο σπίτι του.

Ο 96χρονος ηθοποιός, ο οποίος αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σημαντικά προβλήματα υγείας και μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, φέρεται να έπεσε στο πάτωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε διάφορα σημεία του σώματος και στο πρόσωπο. Η κατάσταση της υγείας του προκαλεί ανησυχία, καθώς η προχωρημένη ηλικία του και τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια ανάρρωσής του.

Πώς συνέβη το ατύχημα στο σπίτι του

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς εντοπίστηκε πεσμένος στο πάτωμα, δίπλα στο αναπηρικό αμαξίδιο που χρησιμοποιεί τα τελευταία χρόνια. Η γυναίκα που έχει αναλάβει τη φροντίδα του αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και ειδοποίησε αμέσως τους οικείους του, οι οποίοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του στην Εντατική. Άνθρωπος του νοσοκομείου περιέγραψε την εικόνα του ως ιδιαίτερα ανησυχητική, αναφέροντας ότι τα τραύματα στο πρόσωπό του ήταν εμφανή. «Η κατάστασή του φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τα προβλήματα υγείας

Λίγους μήνες πριν από αυτή τη νέα περιπέτεια, τον Απρίλιο του 2026, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες της καθημερινότητάς του, την απώλεια της αυτονομίας του και την ψυχολογική επιβάρυνση που του είχε προκαλέσει η κατάσταση της υγείας του. Ο ηθοποιός, που για δεκαετίες υπήρξε ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, είχε παραδεχτεί ότι δυσκολευόταν να συμφιλιωθεί με τους περιορισμούς που επέβαλλε πλέον η ηλικία του. «Ξέρεις τι είναι από εκεί που οδηγούσα και πήγαινα όπου ήθελα με το αυτοκίνητό μου, τώρα να με πηγαίνουν άλλοι πάνω σε αναπηρικό καρότσι; Να μην έχεις την ελευθερία σου και να μην κάνεις αυτά που θέλεις», είχε εξομολογηθεί με πικρία.

Στην ίδια συνέντευξη είχε εκφράσει ακόμη και την επιθυμία του να φύγει από τη ζωή, περιγράφοντας την έντονη ψυχική κόπωση που βίωνε. Οι δηλώσεις του είχαν προκαλέσει συγκίνηση, με αρκετούς ανθρώπους να επικοινωνούν μαζί του για να του εκφράσουν την αγάπη και τη συμπαράστασή τους.

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