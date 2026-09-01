Στο νοσοκομείο του Σεντ Λούις διακομίστηκε εκτάκτως ο Lionel Richie, αμέσως μετά τη συναυλία του το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου. Ο 77χρονος σταρ και κριτής του «American Idol» ένιωσε αδιαθεσία λίγο πριν την ολοκλήρωση του σόου και μετέβη ο ίδιος στην κλινική, όπου εισήχθη στην εντατική για προληπτικούς λόγους. Όπως μεταδίδει το TMZ, οι γιατροί αποδίδουν το περιστατικό σε ήπια αφυδάτωση, με τον ίδιο να υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων και να αναμένει το εξιτήριό του την Τρίτη.

TMZ reporting Lionel Richie in ICU after his performance in St. Louis Saturday night at the Muny. Saying it could be dehydration and hoping to be discharged tomorrow. This is video of Saturday’s show. pic.twitter.com/0PiEUKUObI — KMOX St. Louis News (@kmoxnews) August 31, 2026

Ζήτησε καρέκλα για να ολοκληρώσει τη συναυλία

Άνθρωποι που παρακολούθησαν τη συναυλία ανέφεραν ότι ο Lionel Richie έδειχνε να δυσκολεύεται αισθητά όσο πλησίαζε το τέλος του προγράμματος και κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρώσει την εμφάνισή του.

Κατά την ερμηνεία του τελευταίου τραγουδιού της βραδιάς, της μεγάλης επιτυχίας «All Night Long», ο τραγουδιστής ζήτησε να του φέρουν μία καρέκλα, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει καθισμένος.

Η νέα περιπέτεια υγείας του τέσσερις φορές βραβευμένου με Grammy καλλιτέχνη έρχεται περίπου δύο μήνες μετά από ένα ακόμη περιστατικό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιοδείας του.

Θυμίζουμε τον Ιούνιο, κατά την πρώτη βραδιά της βορειοαμερικανικής περιοδείας του σε 26 πόλεις, ο Lionel Richie είχε αισθανθεί ξανά έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη σκηνή του Grand Casino Arena στο Σεντ Πολ της Μινεσότα.

govastiletto.gr – Lionel Richie: Ζαλίστηκε πάνω στη σκηνή και διέκοψε τη συναυλία του στη Μινεσότα