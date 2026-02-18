Ο Χρήστος Μάστορας έφτασε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να αντιμετωπίσει την υπόθεση που αφορά επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο τραγουδιστής έφτασε συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του, χαιρέτησε τους δημοσιογράφους και τις κάμερες που τον περίμεναν έξω από τα δικαστήρια, χωρίς να κάνει κάποια δήλωση.

Η δίκη είχε αρχικά πάρει προθεσμία, ώστε ο Χρήστος Μάστορας να ετοιμάσει την απολογία του, αλλά έχει αναβληθεί ήδη τρεις φορές: μία λόγω τραυματισμού αστυνομικού σε άλλο τροχαίο, μία λόγω προβλημάτων με τον δικηγόρο του και μία λόγω ασθένειας του τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Μάστορας είχε συλληφθεί τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 2025 στην Ομόνοια, μετά από αλκοτέστ που έδειξε 0,80 mg αλκοόλ, πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο των 0,25 mg.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα εκείνη την ημέρα είχε επιχειρήσει να αποφύγει έλεγχο της τροχαίας στην οδό Σταδίου, αυξάνοντας την ταχύτητα του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητα ενός αστυνομικού.

