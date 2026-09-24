Μια αναπάντεχη συνάντηση στον αέρα περίμενε τον Μιχαήλ – Άγγελο Βαρθακούρη, ο οποίος συνταξίδεψε στην ίδια πτήση με τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, Penelope Cruz.

Ο ίδιος απαθανάτισε το στιγμιότυπο δίπλα στην Ισπανίδα σταρ, με τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, να αναδημοσιεύει τη φωτογραφία στο Instagram. Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της, τη χαρά και τον ενθουσιασμό της, για το τυχαίο αυτό τετ α τετ.

«Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω, έστω, την φωτογραφία; Την αγαπώ! Εσένα σε λατρεύω!», έγραψε στην ανάρτησή της η Σοφία Αλιμπέρτη, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την ηθοποιό.

Ο Μιχαήλ-Άγγελος Βαρθακούρης είναι ο μεγαλύτερος γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη. Ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία και έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με τη φωτογραφία και έχει παρουσιάσει τη δουλειά του μέσα από εκθέσεις και προσωπικά projects.

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