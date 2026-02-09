Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει τις διακοπές της στη Σαουδική Αραβία, στην εντυπωσιακή Αλ-Ούλα, έναν προορισμό που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει το διεθνές ενδιαφέρον.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, ο οποίος (όπως έχει αποκαλύψει η ίδια) ανέλαβε την οργάνωση του ταξιδιού, ετοιμάζοντάς της μια εμπειρία γεμάτη εικόνες και μοναδικές στιγμές.

Η Αλ-Ούλα, με τα επιβλητικά βραχώδη τοπία και την έντονη ιστορική ταυτότητα, προσφέρει σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία.

Δεν είναι τυχαίο ότι η influencer επιλέγει σημεία με πανοραμική θέα, απολαμβάνοντας κάθε στάση της διαδρομής.

Μέσα από τα social media της, η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο ταξίδι: βόλτες στο ηλιοβασίλεμα, δείπνα σε ατμοσφαιρικά εστιατόρια και χαλαρές ώρες μακριά από τους έντονους ρυθμούς της πόλης.

