Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει τις διακοπές της στη Σαουδική Αραβία, στην εντυπωσιακή Αλ-Ούλα, έναν προορισμό που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει το διεθνές ενδιαφέρον.
Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, ο οποίος (όπως έχει αποκαλύψει η ίδια) ανέλαβε την οργάνωση του ταξιδιού, ετοιμάζοντάς της μια εμπειρία γεμάτη εικόνες και μοναδικές στιγμές.
Η Αλ-Ούλα, με τα επιβλητικά βραχώδη τοπία και την έντονη ιστορική ταυτότητα, προσφέρει σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία.
Δεν είναι τυχαίο ότι η influencer επιλέγει σημεία με πανοραμική θέα, απολαμβάνοντας κάθε στάση της διαδρομής.
Μέσα από τα social media της, η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο ταξίδι: βόλτες στο ηλιοβασίλεμα, δείπνα σε ατμοσφαιρικά εστιατόρια και χαλαρές ώρες μακριά από τους έντονους ρυθμούς της πόλης.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου & Πάρης: Τι κάνουν όσο η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία;