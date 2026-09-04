Σε νέα τηλεοπτική τροχιά εισέρχεται η Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς το «Χαμογέλα και πάλι!» αλλάζει ζώνη προβολής στο MEGA. Μετά από μια σταθερή πορεία τα Σαββατοκύριακα, η εκπομπή μεταφέρεται από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο καθημερινό πρωινό πρόγραμμα του σταθμού. Στις 09:40 ακριβώς, η παρουσιάστρια και η αγαπημένη της παρέα υπόσχονται να κρατούν καθημερινή συντροφιά στο κοινό, διατηρώντας τα στοιχεία που την καθιέρωσαν.

Στο πλευρό της παρουσιάστριας παραμένουν ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, ενώ στο δυναμικό του «Χαμογέλα και πάλι!» συνεχίζει και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση του MEGA:

To magazino που επαναπροσδιόρισε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας με επιτυχία την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, ανεβάζει ρυθμό. Το «Χαμογέλα και πάλι!», από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή που έχει κατακτήσει στη διάρκεια των χρόνων.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, πάντα αυθεντική και άμεση, έχει χτίσει μια μοναδική σχέση με τους τηλεθεατές. Με σταθερή παρουσία και μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία, καθαρό λόγο, ευαισθησία και αντίληψη του παλμού της κοινωνίας, παραμένει η ιδανική οικοδέσποινα της εκπομπής που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες του κοινού.

Η δεμένη ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου με την ισχυρή χημεία, παραμένει σταθερός πυρήνας του «Χαμογέλα και πάλι!». Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου είναι η αγαπημένη παρέα που έχει μάθει να ακούει, να συζητά με επιχειρήματα, να μοιράζεται τις ανησυχίες αλλά και να μεταφέρει την πιο θετική και αυθόρμητη πλευρά της καθημερινότητας.

Στο δυναμικό της εκπομπής συνεχίζει και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Θα μοιράζεται με το τηλεοπτικό κοινό προτάσεις, συνταγές και χρήσιμες ιδέες για την κουζίνα, μέσα από την πολύχρονη σχέση της με την μαγειρική και τη μεγάλη εμπειρία της.

Με τη μοναδική του ταυτότητα να παραμένει αναλλοίωτη, διατηρώντας όλα τα στοιχεία που το έχουν φέρει πρώτο στις επιλογές των τηλεθεατών – τη φυσική αλληλεπίδραση της ομάδας, την ουσία πίσω από την είδηση, τις συζητήσεις που δίνουν χώρο στις διαφορετικές απόψεις αλλά και το χιούμορ, τη συγκίνηση και την όμορφη πλευρά της ζωής – το «Χαμογέλα και πάλι!» έρχεται να δώσει μια νέα δυναμική στην καθημερινή πρωινή ζώνη.

Η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Λίγα λεπτά νωρίτερα, η παρουσιάστρια είχε προχωρήσει σε σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Έλεγα πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό.- Anyway… εδώ υπογράφοντας για το καθημερινό @xamogelakaipali στο mega. Όλα εξαιτίας σας, παιδιά» έγραψε στη λεζάντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

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