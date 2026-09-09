Λίγο πριν την πρεμιέρα του «Happy Day» και την επιστροφή στα τηλεοπτικά της καθήκοντα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε μέχρι την Κολωνία της Γερμανίας για μια ξεχωριστή εμπειρία.

Αφορμή για την απόδρασή της στάθηκε το σεμινάριο του διάσημου συγγραφέα και coach παρακίνησης, Tony Robbins. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε νέες φωτογραφίες στα social media, περιγράφοντας το διήμερο αυτό ως μια βαθιά εσωτερική διαδρομή, γεμάτη συναισθήματα και προβληματισμό.

Πέρα όμως από τις στιγμές αυτοβελτίωσης και τα μηνύματα που μοιράστηκε, τα τελευταία στιγμιότυπα αποτυπώνουν την πιο χαλαρή της πλευρά, με την ίδια να απολαμβάνει τις βόλτες της στους δρόμους της γερμανικής πόλης.

«Μερικές ακόμα όμορφες αναμνήσεις από την Κολωνία. Χωρίς πολλά λόγια, χωρίς φίλτρα… μόνο με ένα τεράστιο χαμόγελο ευγνωμοσύνης», έγραψε στην ανάρτησή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili)

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