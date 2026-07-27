Στην κορυφή του Ολύμπου βρέθηκε η Θωμαή Απέργη, εκπληρώνοντας έναν μεγάλο προσωπικό της στόχο.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έζησε μια μοναδική εμπειρία ανάβασης στο βουνό των θεών, καταγράφοντας τις πιο δυνατές στιγμές της διαδρομής σε βίντεο και φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, η Θωμαή Απέργη φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή στην κορυφή, με τη μαγευτική θέα να κόβει την ανάσα. Η τραγουδίστρια μάλιστα επιχείρησε και μια εντυπωσιακή πόζα μπαλέτου, θέλοντας να δείξει τη χαρά της για τη στιγμή.

Μάλιστα στη διαδρομή τους συνάντησαν και τα τελευταία χιόνια που έχει πάνω το βουνό, με την τραγουδίστρια να κάνει πλάκα με αυτό και τα μηνύματα που έλαβε.

govastiletto.gr -Δύσκολες ώρες για τη Θωμαή Απέργη