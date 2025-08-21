Κρητικές γεύσεις και παραδοσιακά φαγητά γεύτηκε το βράδυ της Τετάρτης 20/08 ο σεΐχης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι Μανσούρ μπιν Αλ Ζαγιέντ.

Ο σεΐχης, βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές με την πολυτελή θαλαμηγό του. Ο λόγος για το «Blue», ένα εντυπωσιακό σκάφος, μήκους 160 μέτρων και αξίας άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων, που διαθέτει πολυτέλειες που ξεπερνούν κάθε φαντασία: χαμάμ, ιδιωτικό κινηματογράφο, γυμναστήριο, ελικοδρόμιο και τζακούζι, ενώ το εσωτερικό του έχει επιμεληθεί ο διάσημος Βρετανός σχεδιαστής Terence Disdale.

Η ετήσια συντήρηση του σκάφους εκτιμάται στα 60 εκατομμύρια δολάρια, αποδεικνύοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά και εξελιγμένα γιοτ παγκοσμίως.

Ο σεΐχης προτίμησε χθες με την πολυμελή παρέα του (σχεδόν 30 άτομα) γνωστό εστιατόριο στο Ηράκλειο και έδειξε ενθουσιασμένος με τα εδέσματα και την περιποίηση.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου τον καλωσόρισε, κάνοντας του δώρο ένα κρητικό μαχαίρι.

Ο σεΐχης, σύμφωνα με πληροφορίες, ενθουσιάστηκε με το αντικριστό κρέας, ξακουστή σπεσιαλιτέ του νησιού που ψήνεται με ιδιαίτερο τρόπο και ζητούσε πληροφορίες για το πως ετοιμάζεται, αλλά και με το τυρί. Mάλιστα ζήτησε και πήρε ένα ολόκληρο «κεφάλι» μαζί του!

Ρώτησε μάλιστα, στο τέλος εάν το μαγαζί είναι ανοιχτό το χειμώνα, αφήνοντας να εννοηθεί πως θέλει να επανέλθει.