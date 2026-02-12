Άρωμα πολυτέλειας στην Πάφο με την υπογραφή του Σάκη Ρουβά! Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Κύπρο τον Απρίλιο, προκειμένου να δώσει το “παρών” σε ένα prive πάρτι για λίγους και εκλεκτούς. Όπως αποκαλύπτει η Espresso, η πρόταση που δέχτηκε αφορά μια exclusive εμφάνιση σε ένα άκρως ιδιωτικό και πολυτελές πάρτι στο νησί.

Το χλιδάτο πάρτι που θα τραγουδήσει ο Σάκης Ρουβάς και η υψηλή αμοιβή

Συγκεκριμένα, αφορά την κόρη γνωστού ιδιοκτήτη μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος της περιοχής. Πρόκειται για μια εμφάνιση με πολύ υψηλή αμοιβή, που ξεπερνά τα 15.000 ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει τη βαρύτητα του ονόματός του αλλά και τη μοναδικότητα της εκδήλωσης.

Το πάρτι θα φιλοξενηθεί σε ένα εντυπωσιακό ξενοδοχειακό συγκρότημα υψηλών προδιαγραφών, το οποίο διαθέτει και ιδιωτικές βίλες, παγκοσμίου επιπέδου. Μάλιστα, στο ίδιο συγκρότημα διατηρεί βίλα και η Shakira, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, το επισκέπτεται κατά καιρούς ινκόγκνιτο για να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το γεγονός αυτό προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αίγλη στον χώρο και στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ο Σάκης Ρουβάς σκοπεύει να συνδυάσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με λίγες μέρες ξεκούρασης, καθώς θα ταξιδέψει στην Κύπρο μαζί με την οικογένειά του.

Έτσι, μετά την εμφάνισή του στο prive party, ο καλλιτέχνης αναμένεται να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης, ηρεμίας, και οικογενειακής θαλπωρής σε ένα από τα πιο πολυτελή και όμορφα σημεία της Κύπρου.

