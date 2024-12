Στην οικογένεια Αντετοκούνμπο το Village Cinema Ρέντη – «Επενδύω σε μια περιοχή που περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια»

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η εταιρία Renti to Go Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία απέκτησε το 100% των μετοχών της Trivillage Developments Greece Single Member S.A., η οποία έχει στην κατοχή και εκμετάλλευση της το εμπορικό κέντρο Village Shopping & More στο Ρέντη Αττικής, έναντι τιμήματος € 14,1 εκατομμυρίων...