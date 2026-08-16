Μια προσωπική επιθυμία δεκαετιών εκπλήρωσε ο Δημήτρης Σταρόβας την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου. Βρισκόμενος στην Αμοργό, πήρε την απόφαση να ανέβει τα σκαλοπάτια που οδηγούν στην Παναγία τη Χοζοβιώτισσα, φτάνοντας τελικά στο ιστορικό μοναστήρι. Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος, αν και είχε βρεθεί στο νησί δύο φορές στο παρελθόν —σε ηλικία 20 και 30 ετών—, δεν είχε καταφέρει τότε να ολοκληρώσει τη διαδρομή.

Στα 63 του πλέον, κατάφερε να κάνει πραγματικότητα αυτό που περίμενε από νεαρή ηλικία.

Η Παναγία Χοζοβιώτισσα είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Αμοργού. Το μοναστήρι είναι χτισμένο πάνω στον απόκρημνο βράχο, σε ύψος περίπου 300 μέτρων πάνω από τη θάλασσα, και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από ένα μεγάλο ανηφορικό μονοπάτι με περίπου 300 σκαλοπάτια. Ο Δημήτρης Σταρόβας μοιράστηκε φωτογραφίες από την επίσκεψή του με τους διαδικτυακούς του φίλους, και θέλησε να στείλει το μήνυμα πως τα χρόνια δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για όσα πραγματικά θέλει κανείς να πραγματοποιήσει.

«Το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Πήγα στα 20, πήγα στα 30, δεν ανέβηκα. Αξιώθηκα να ανεβώ φέτος το καλοκαίρι στα 63! Ποτέ δεν είναι αργά! Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία, δημιουργικότητα και σωστές επιλογές», έγραψε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Starovas (@dstarovas_official)

Μετά το εγκεφαλικό που υπέστη το 2024, έχει αλλάξει ριζικά τρόπο ζωής και συνεχίζει να αναρρώνει ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα διατροφής και άσκησης που του έχουν δώσει οι γιατροί.

govastiletto.gr -Δημήτρης Σταρόβας: «Βλέπω τη ζωή μου σαν μια δεύτερη ευκαιρία, εγώ το προκάλεσα»