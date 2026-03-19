Ο Στηβ Μιλάτος παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Anber Talks», μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως μοντέλο, τη φτώχεια που γνώρισε στο εξωτερικό, τη στάση του απέναντι στο LGBTQ+ community, αλλά και τη δικαστική περιπέτεια που τον βρήκε στη Ρόδο, πριν από πέντε χρόνια.

Αναφέρθηκε στην οικονομική στενότητα που έζησε στο Παρίσι και το Μιλάνο: «Έφτασα να κοιμάμαι στον δρόμο, να κλέβω μπισκότα και μπάρες δημητριακών για να επιβιώσω. Είχα μαζί μου μόνο 100 ευρώ για έναν ολόκληρο μήνα. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά έπρεπε να βρω τρόπους να τα καταφέρω».

Στη συνέχεια, μίλησε για την στάση του απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα και το Gay Pride: «Σέβομαι και στηρίζω το LGBTQ+ community και έχω πολλούς φίλους εκεί. Αλλά δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι η επιλογή του καθενός είναι προσωπική. Δεν πρόκειται να δείξω κάτι επειδή πρέπει να ακολουθήσω πρότυπα. Αν υπάρχει ανάγκη διαμαρτυρίας ή διεκδίκησης δικαιωμάτων, τότε συμμετέχω, αλλά δεν κάνω κάτι μόνο για να το δείξω».

Η πιο προσωπική και συγκινητική στιγμή ήταν όταν μίλησε για την κατηγορία που αντιμετώπισε για βιασμό: «Όταν ξέσπασε όλο αυτό, ξαφνικά όλοι οι γύρω μου εξαφανίστηκαν. Φίλοι και συνεργάτες που θεωρούσα κοντινούς, έκαναν πως δεν υπήρχα. Μου κόστισε πολύ… έχασα δουλειές και προσωπικούς ανθρώπους. Αλλά ήταν και μια μεγάλη αφύπνιση για μένα».

