Για όλους και για όλα μίλησε ο Στηβ Μιλάτος στην κάμερα του “Breakfast@Star”. Το γνωστό μοντέλο αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τη Modern Cinderella, στα “πισώπλατα χτυπήματα” που έχει δεχτεί στον χώρο της τηλεόρασης, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

«Δεν έχω δει την εκπομπή της Modern Cinderella. Χρειάζεται μια προεργασία, να κάνεις κάποιο podcast, κάποια πράγματα πιο έντονα… Αν πας κατευθείαν στα βαθιά με ολόκληρη εκπομπή δική σου, λογικό είναι να πάει και άπατο, γιατί το 2% άπατο είναι. Κι εγώ πήγα σαν τον χαζό στα βαθιά με τη Σπυροπούλου, και βγήκα διαφορετικός» σχολίασε αρχικά ο Στηβ Μιλάτος, ενώ αναφερόμενος στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, είπε: «Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, είναι ένας άνθρωπος που αν τον κολλήσεις στον τοίχο, θα σε σπρώξει πολύ έντονα από αντίδραση…Είναι άνθρωπος που κρατάει την προσωπική του ζωή λίγο πιο απόμερα, αλλά του αρέσει και η δημοσιότητα…».

«Ξεκάθαρα υπήρξαν άνθρωποι στην πορεία μου που ήθελαν να με “χαντακώσουν” παρά να με βοηθήσουν. Κάποιες φορές, εθελοτυφλούσα κιόλας προκειμένου να προχωρήσω κι εγώ στη ζωή μου. Το αποδέχτηκα. Το θέμα είναι να καταλάβεις πόσα αντέχεις να καταπιείς χωρίς να κάνεις κακό σε εσένα» εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο και πρόσθεσε,

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ χρωστάω σε αυτούς, που στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου με το δικαστήριο, μου απέδειξαν ποιοι είναι οι φίλοι μου και ποιοι όχι, αυτοί που αφιέρωσαν έστω και πέντε λεπτά για να με πάρουν μια αγκαλιά και να μου πουν ότι θα είμαι καλά…».

Τέλος, για τον Ανδρέα Μικρούτσικο ο Στηβ Μιλάτος σχολίασε: «Το δικό μου τηλεοπτικό red flag είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Φτάνει στο προσκήνιο. Καλύτερα να πάει να ζητήσει να γίνει αρχισυντάκτης σε μια εκπομπή. Κάπου λίγο “ώπα” στο μπροστά κομμάτι».

