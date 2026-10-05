Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πρωταγωνιστή τον Στέλιο Διονυσίου τράβηξε την προσοχή των διαδικτυακών του ακολούθων, χάρη στο ιδιαίτερο μήνυμα που τη συνόδευε. Ο αγαπημένος τραγουδιστής εμφανίζεται χαμογελαστός στο πλευρό του γιατρού του, ο οποίος και δημοσίευσε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Στέλιο μου, σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη!!! Όλα να είναι περαστικά και πάντα να τραγουδάς με τέτοια δύναμη!!!».

Ο Στέλιος Διονυσίου δεν άφησε αναπάντητο το δημόσιο μήνυμα και θέλησε να τον ευχαριστήσει, γράφοντας κάτω από την ανάρτηση: «Στράτο μου, σε ευχαριστώ για όλα! Τα χεράκια σου είναι θαυματουργά!! Είσαι εξαιρετικός με υπέροχη ομάδα!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stratos Kouroumpas MD, MSc(MIS), FEBS(MIS), FRCS (@dr.kouroumpas)

Ο γιατρός, Ευστράτιος Κουρούμπας, που εμφανίζεται στο πλευρό του τραγουδιστή είναι χειρουργός με αντικείμενο τη λαπαροσκοπική, την ορθοκολική, τη βαριατρική και τη γενική χειρουργική.

Η περιπέτεια υγείας που είχε περάσει το 2024

Το 2024 ο γνωστός τραγουδιστής είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί, με αποτέλεσμα να απουσιάσει προσωρινά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Τότε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, οι γιατροί είχαν κρίνει απαραίτητη την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Ο ίδιος είχε καθησυχάσει το κοινό του, αποκαλύπτοντας ότι επρόκειτο για πρόβλημα στο στομάχι του. «Είναι όλα καλά. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αντιμετώπισα ένα θέμα με το στομάχι μου, αλλά ξεπεράστηκε και βγαίνω σήμερα από το νοσοκομείο», είχε δηλώσει τότε.

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