Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Τέρενς Κουίκ, όπως αποκάλυψε σήμερα Μεγάλη Δευτέρα (6/4) ο Γιώργος Λιάγκας στο “Πρωινό”. Ο δημοσιογράφος απουσίαζε από την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε.

Ο παρουσιαστής έκανε αυτή την αποκάλυψη όταν ο συνεργάτης του εμφανίστηκε στην καθιερωμένη σύνδεσή τους, χωρίς όμως να αναφέρει λεπτομέρειες. Το μόνο που είπε ωστόσο, είναι ότι όλα πήγαν καλά στην επέμβαση του Τέρενς Κουίκ.

«Έλειπε μια εβδομάδα, έκανε μια μικρή επέμβαση, είναι όλα καλά», αρκέστηκε να πει ο Γιώργος Λιάγκας και στη συνέχεια με τον συνεργάτη του προχώρησαν στην κανονική ροή της εκπομπής.

Πώς προέκυψε η συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα στο Πρωινό

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιστροφή αυτή δεν ήρθε τυχαία. Ο Τέρενς Κουίκ είχε βρεθεί πριν από λίγο καιρό ως καλεσμένος στο Πρωινό, όπου είχε μια εκτενή και ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα. Η συγκεκριμένη εμφάνιση σχολιάστηκε θετικά, ενώ αποτυπώθηκε και στις μετρήσεις τηλεθέασης, γεγονός που, όπως όλα δείχνουν, έπαιξε ρόλο στη συνέχεια της συνεργασίας.

Ο ίδιος, στην ανάρτησή του, έκανε λόγο για επιστροφή στο «τηλεοπτικό του σπίτι», στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα συναισθηματικής σύνδεσης με τον σταθμό. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Από την άλλη εβδομάδα ξαναβρίσκω το τηλεοπτικό μου σπίτι. Τον ΑΝΤ1 που “έχτισα”. Με χαρά θα βρίσκομαι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στις 09:00 στο διπλανό παράθυρο με τον Γιώργο Λιάγκα να συζητάμε/σχολιάζουμε τα γεγονότα της ημέρας».

