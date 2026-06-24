Η Cate Blanchett βρέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και παρουσίασε το «μητρώο της ανθρώπινης συναίνεσης», μία δωρεάν πλατφόρμα που στοχεύει να επιτρέψει σε κάθε άνθρωπο να προστατεύσει το όνομά του, το πρόσωπό του ή τη φωνή του, έναντι της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τους από τις υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Στην εποχή της Τεχνητή Νοημοσύνη, η ταυτότητά σας είναι η πνευματική ιδιοκτησία σας και καθένας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με ποιον τρόπο μπορεί ή δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει», δήλωσε η ηθοποιός και παραγωγός κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που οργανώθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να διεκδικήσουν αυτό το δικαίωμα, η Αυστραλή σταρ του κινηματογράφου συνίδρυσε το «μητρώο της ανθρώπινης συναίνεσης», το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του ιστότοπου rslmedia.org. Επιτρέπει σε κάθε πολίτη να εγγράψει τα στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητά του και να επιτρέψει ή όχι τη χρήση τους από τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταξύ άλλων το όνομα, την εικόνα ή τη φωνή.

Cate Blanchett brought Hollywood starpower to Brussels on Tuesday as she launched a free tool to give people the right to decide how their image can be used by AI firms. https://t.co/fExUwUn3rl pic.twitter.com/z7UwMT4YHB — AFP News Agency (@AFP) June 23, 2026

Σε έναν δεύτερο χρόνο, η πλατφόρμα θα επιτρέπει επίσης την προστασία δημιουργιών και εμπορικών σημάτων.

Η ηθοποιός, η οποία στηρίζει πολυάριθμους σκοπούς, είχε υπογράψει τον Ιανουάριο μια ανοικτή επιστολή μαζί με περισσότερους από 800 καλλιτέχνες, κατηγορώντας τους κολοσσούς της ΤΝ για «κλοπή».

«Είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε πως η τεχνολογία εξελίσσεται σε συμφωνία με τις αξίες μας και το όραμά μας για το μέλλον», δήλωσε η ευρωβουλεύτρια Έβα Μάιντελ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα-ΕΛΚ-δεξιά), διακρίνοντας σε αυτό το μητρώο «ένα εργαλείο που καθιστά τα δικαιώματα διαφανή, ενισχύει την εμπιστοσύνη και τοποθετεί την ανθρώπινη δημιουργικότητα στο επίκεντρο της τεχνολογικής προόδου».

Η RSL media στοχεύει να είναι διαθέσιμη σε ιδιώτες, αλλά και σε μεσάζοντες, όπως ατζέντηδες ή μάνατζερ καλλιτεχνών. Μπορεί κανείς να επιλέξει τρία επίπεδα συναίνεσης για κάθε στοιχείο που καταγράφεται: πράσινο (χρήση χωρίς περιορισμό), κίτρινο (χρήση υπό όρους) και κόκκινο (συνώνυμο της απαγόρευσης). Κατόπιν, εναπόκειται στις πλατφόρμες ΤΝ να επαληθεύσουν εάν τα περιεχόμενα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν είναι προστατευμένα ή όχι, κάτι που δεν αποτελεί καταρχήν μια συστηματική νομική υποχρέωση στα περισσότερα δικαιοδοτικά όργανα.

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