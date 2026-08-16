Στο πλευρό της κόρης του, Ταλούλα, βρέθηκε ο Bruce Willis με αφορμή τον γάμο της με τον μουσικό Τζάστιν Έις. Ο 71χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε χαμογελαστός σε φωτογραφίες από την τελετή, η οποία έλαβε χώρα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο οικογενειακό ράντσο στο Άινταχο, παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε η Vogue από τη δεξίωση μετά τον γάμο, αποτυπώνουν και την παρουσία του Bruce Willis. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο ηθοποιός αγκαλιάζει την Ταλούλα, η οποία έχει ακουμπήσει το κεφάλι της στον ώμο του. Την ίδια στιγμή, κρατά το χέρι του γαμπρού του, Τζάστιν Έις, σε μια τρυφερή οικογενειακή εικόνα.

Ο Bruce Willis φόρεσε λινό πουκάμισο με κοντά μανίκια, ανοιχτόχρωμο παντελόνι και ψάθινο καπέλο, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Στην εκδήλωση βρέθηκε και η Demi Moore, η πρώην σύζυγός του και μητέρα της Ταλούλα, η οποία παρακολούθησε την τελετή από την πρώτη σειρά.

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Αξίζει να σημειωθεί πως ο ηθοποιός τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια, τον Φεβρουάριο του 2023. Ο Bruce Willis έχει τρεις κόρες, την Ταλούλα, τη Ράμερ και τη Σκάουτ, από τον γάμο του με τη Demi Moore, ενώ με τη σημερινή σύζυγό του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, έχει αποκτήσει ακόμη δύο κόρες, τη Μάμπελ Ρέι και την Έβελιν Πεν.

govastiletto.gr – Bruce Willis: Οι δημόσιες ευχές της Demi Moore για τα 71α γενέθλιά του – Τι είναι η άνοια που αντιμετωπίζει