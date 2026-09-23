Δύο εβδομάδες μετά τον αιφνίδιο και πρόωρο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, το πανελλήνιο παραμένει βυθισμένο στο πένθος, ενώ συνεχώς έρχονται στο φως νέες αποκαλύψεις για τη δικαστική έρευνα γύρω από τις συνθήκες της απώλειάς του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, ύστερα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Από τότε, έχει ανοίξει μία μεγάλη δικαστική διαδικασία προκειμένου να αποκαλυφθούν τα αίτια του θανάτου του, ενώ δύο γιατροί έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί με την βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει παρακινήσει πολλούς εκπροσώπους της εγχώριας showbiz να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες από το εν λόγω ιατρείο, το οποίο φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα γνωστό στους κύκλους των επωνύμων.

Ανάμεσά τους και ο Χρήστος Μενιδιάτης, ο οποίος σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» ανέφερε ότι είχε βρεθεί και ο ίδιος στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ο τραγουδιστής διευκρίνισε, ωστόσο, πως η επίσκεψή του δεν αφορούσε κάποια αισθητική ή εξειδικευμένη θεραπεία, αλλά έγινε αποκλειστικά για μια ιατρική εξέταση παθολογικής φύσεως.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός καλλιτέχνης είπε: «Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη δεν συγκλόνισε μόνο τον καλλιτεχνικό κόσμο, όλο τον κόσμο. Είχαμε μιλήσει, πραγματικά όλα αυτά που ακούστηκαν δεν ήταν τίποτα ψέμα. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος, δοτικός. Υπήρξε αιτία και αφορμή το δικό του αντίο να γίνει αιτία για πολύ καλό, να σωθεί κόσμος. Συγκεκριμένα είχα πάει και σε αυτόν τον κύριο… είχα πάει για λόγους παθολογικούς. Μου τον είχαν συστήσει ως παθολόγο, δεν είχα τίποτα τελικά και εκεί γνωρίστηκα, τίποτα παραπάνω. Ένας γνωστός μου μού έκλεισε το ραντεβού, πήγα εκεί, μου έκανε μία εξέταση, δεν ξανά πήγα, αυτό ήταν όλο» εξομολογήθηκε ο ίδιος.

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