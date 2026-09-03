Στο νοσοκομείο ΚΑΤ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Αλέξης Παππάς, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από μια ανάρτησή του στα social media. Ο ηθοποιός και πρώην παίκτης του Survivor επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να αποκαλύψει την αιτία της εισαγωγής του ή λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Ωστόσο, η εικόνα που δημοσίευσε από το δωμάτιο του νοσοκομείου φαίνεται να είναι καθησυχαστική. Ο Αλέξης Παππάς ποζάρει χαμογελαστός πάνω στο κρεβάτι του ΚΑΤ, ενώ σηκώνει το αριστερό του χέρι σχηματίζοντας το χαρακτηριστικό σήμα της νίκης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα που τον οδήγησε στο νοσοκομείο αλλά ούτε για το πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

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