Στο κλειστό γήπεδο του Ζωγράφου βρέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πραγματοποιώντας προπόνηση μαζί με τον Davion Mitchell.

Ο «Greek Freak» συνδυάζει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ελλάδα με εντατική δουλειά στο παρκέ, ώστε να παραμείνει στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου με τους Miami Heat. Μάλιστα, ο σταρ του NBA μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram σχετικά στιγμιότυπα και βίντεο από την προπόνηση.