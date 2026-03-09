Στο Λαύριο μεταφέρθηκε σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, το σκηνικό των γυρισμάτων για την ταινία «The Riders», με τον Brad Pitt να δίνει το «παρών» από νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θάνου Βάγιου στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο χολιγουντιανός σταρ έφτασε στο λιμάνι περίπου στις 09:00, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Ines de Ramon.

Η κάμερα του Πρωινού του ΑΝΤ1 εντόπισε τη σύντροφο του Brad Pitt να απολαμβάνει το πρωινό της στο κατάστρωμα της θαλαμηγού όπου φιλοξενούνται.

Θυμίζουμε, ότι το απόγευμα της Παρασκευής 6 Μαρτίου, ο Brad Pitt πραγματοποίησε γυρίσματα στην πλατεία Κοτζιά στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Αθηνών.

