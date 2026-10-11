Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ βρίσκεται πλέον η Άννα Βίσση, καθώς οι ελεγκτικές αρχές πραγματοποιούν εξονυχιστικό έλεγχο στους λογαριασμούς της, στον απόηχο της επίσκεψης του φορολογικού μηχανισμού στην κατοικία του Νίκου Καρβέλα.

Το ενδιαφέρον των αρχών πυροδοτήθηκε από τις εκατέρωθεν δημόσιες ανακοινώσεις τους την περασμένη εβδομάδα, στις οποίες γινόταν αναφορά σε υπέρογκα χρηματικά ποσά εκατομμυρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των ελέγχων έχουν μπει η διοργανώτρια εταιρεία των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο, οι εταιρείες που ανέλαβαν τις εμφανίσεις της στο εξωτερικό, καθώς και τιμολόγια που σχετίζονται με εταιρικές οντότητες σε Αγγλία και Κύπρο.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ και η Άννα Βίσση

Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο μπήκε και η μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία της Άννας Βίσση πέρυσι τον Οκτώβριο η οποία περιελάμβανε συναυλίες στο Ντίσελντορφ, στην Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Οι εταιρείες που είχαν διοργανώσει τις συγκεκριμένες συναυλίες της τραγουδίστριας στο εξωτερικό το 2025 είναι σύμφωνα με πληροφορίες ΕΕ συμφερόντων της ιδίας και δεν είχαν δηλώσει ΦΠΑ το 2024-25 αξίας άνω των 50.000 ευρώ.

Τέλος εξετάζονται για το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένες Κυπριακές και Αγγλικές εταιρίες. Οι τελευταίες έχουν λάβει αμοιβές για τις δύο συναυλίες της «απόλυτης» στο Καλλιμάρμαρο και την μίνι περιοδεία στο εξωτερικό και φέρονται να είναι συμφερόντων της Άννας Βίσση.

Ο τσακωμός του Νίκου Καρβέλα με την εφορία έξω από το σπίτι του

Η συνάντηση του Νίκου Καρβέλα με τα άτομα της εφορίας κάθε άλλο παρά ήρεμη ήταν. Μόλις ο συνθέτης αντίκρισε τους εφοριακούς, έχασε την ψυχραιμία του και ξέσπασε σε ύβρεις εναντίον τους, με τους υπαλλήλους να αποχωρούν για να μην κλιμακωθεί η ένταση. Η διαδικασία συνεχίστηκε ηλεκτρονικά, με τους ελεγκτές να του κοινοποιούν ψηφιακά την κλήση. Ο καλλιτέχνης ανταποκρίθηκε άμεσα αυτή τη φορά, υποβάλλοντας τη δήλωσή του, στην οποία δήλωσε εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ.

Αν και η καθυστέρηση στην υποβολή αναμένεται να του κοστίσει κάποιο χρηματικό πρόστιμο, το μεγάλο «αγκάθι» για τον συνθέτη είναι άλλο: οι Αρχές ερευνούν πλέον την πηγή, την αιτιολογία και το νομικό πλαίσιο κάτω από το οποίο εισπράχθηκε αυτό το μεγάλο ποσό.

Δεδομένου ότι, ο δημιουργός έχει κλείσει τα επαγγελματικά του βιβλία εδώ και μια τετραετία, το βασικό ζητούμενο είναι να αποδειχθεί με τα κατάλληλα δικαιολογητικά πώς προέκυψαν αυτά τα χρήματα, κάτι που θα κριθεί από τα ευρήματα της συνεχιζόμενης έρευνας.

govastiletto.gr – Μίλτος Καρατζάς: «Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα έχουν κάνει λάθη, επικεντρώθηκαν στις εντυπώσεις»