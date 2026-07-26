Τις τελευταίες ώρες, διάφορα δημοσιεύματα έκαναν λόγο ότι η Άννα Φόνσου βρίσκεται στο νοσοκομείο και αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την υγεία της.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, με ανακοίνωση που εξέδωσε στα social media το «Σπίτι του Ηθοποιού», ανέφερε ότι η αγαπημένη ηθοποιός έπαθε απλά ένα κρυολόγημα.

«Υπερβολές όπως πάντα άλλωστε… Η πρόεδρός μας, Άννα Φόνσου κρύωσε από το αιρκοντίσιον και στην υγεία της είναι καλά. Σας παρακαλούμε μην τρομοκρατείτε τον κόσμο με δράματα που μόνο στη φαντασία σας υπάρχουν», ήταν η ανακοίνωση από το «Σπίτι του Ηθοποιού» για την Άννα Φόνσου.

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