Μια φωτογραφία της Άβας Γαλανοπούλου από το νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», η οποία δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη 8 Ιουλίου, ήταν αρκετή για να ανησυχήσει τους διαδικτυακούς της φίλους. Το σχετικό στιγμιότυπο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με τους θαυμαστές της να εκφράζουν την αγωνία τους.

Την ανάρτηση έκανε ο καρδιολόγος Στρατής Παναγάκος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, δημοσιεύοντας ένα κοινό τους στιγμιότυπο από τους χώρους του νοσοκομείου.

Στη λεζάντα έγραψε: «Με τη συμπαθέστατη φίλη ηθοποιό Άβα Γαλανοπούλου (50-50, Λατρεμένοι Γείτονες κ.ά.) στον φιλόξενο χώρο του ΕΝΗC».

Η φωτογραφία, ωστόσο, δεν συνοδευόταν από κάποια διευκρίνιση σχετικά με τον λόγο που η αγαπημένη ηθοποιός βρέθηκε στο νοσοκομείο.

Έτσι, αρκετοί διαδικτυακοί φίλοι της έσπευσαν να της ευχηθούν γρήγορη ανάρρωση κάτω από την ανάρτηση, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας της.

Στο στιγμιότυπο διακρίνεται επίσης ένα μικρό επίθεμα στο χέρι της ηθοποιού, οπότε ίσως πήγε εκεί για κάποια εξέταση αίματος, χωρίς όμως να υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της.

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