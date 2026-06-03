Η Δήμητρα Κατσαφάδου ανέβασε μια φωτογραφία από το νοσοκομείο, μετά την επέμβαση που έκανε.

H γνωστή επιχειρηματίας κοινοποίησε μια φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο, ενημερώνοντας παράλληλα τους διαδικτυακούς φίλους της ότι υποβλήθηκε σε μια απλή ιατρική επέμβαση, τονίζοντας ότι όλα κύλησαν ομαλά και ότι πλέον βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Η επιχειρηματίας εξέφρασε στο μήνυμά της, την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που τη στηρίζουν καθημερινά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η αγάπη που λαμβάνει από το κοινό της λειτουργεί για εκείνη ως πηγή δύναμης, βοηθώντας τη να ξεπερνά φόβους και δυσκολίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitra Katsafadou (@katsafadou)

Η ανάρτηση της Δήμητρας Κατσαφάδου

«Όλα πήγαν καλά αγάπες μου…

Ήταν μια απλή επέμβαση που έπρεπε να κάνω! Είμαι με τη βοήθεια του Θεού πολύ καλά! Να θυμάστε ότι με την αγάπη σας κάνω όλα τα άλματα πάνω από κάθε φόβο…

Το πολυτιμότερο αγαθό μας είναι η υγεία ψυχική και σωματική…

Όσα χρήματα και να έχεις, όση δόξα κι αν αποκτήσεις, όλα είναι πολύ μικρά σε σχέση με το νόημα της ζωής…

Μην ανησυχήσετε!!!

Δε σχετίζεται με κάποια νόσο!!!

Όλα είναι υπέροχα!!!

Δε σας αγαπάω απλά… σας λατρεύω!!!»

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