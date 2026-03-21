Η προγραμματισμένη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου και του Τάκη Ζαχαράτου σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, την Τετάρτη 18 Μαρτίου, αναβλήθηκε και στην ανακοίνωση που έγινε δεν δόθηκαν πολλές λεπτομέρειες.

Μεταγενέστερα, έγινε γνωστό ότι η εμφάνιση αναβλήθηκε εξαιτίας μιας αδιαθεσίας της Έλενας Παπαρίζου.

Το πρωί του Σαββάτου, 21 Μαρτίου, στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκάλυψε ότι η Έλενα Παπαρίζου νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

«Οι αποκλειστικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως εδώ και αρκετές ημέρες η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε ξανά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, κάπως εσπευσμένα, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένα θέματα υγείας. Αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας και η εικόνα της ήταν κακή την ημέρα που προσήλθε στο νοσοκομείο. Τώρα είναι φανερά βελτιωμένη και μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Παπαρίζου χθες ήταν αρκετά κεφάτη. Είναι άγνωστο ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο. Αντιμετωπίζεται όμως αυτό το θέμα που υπάρχει. Είναι διαχειρίσιμο. Σχετίζεται με το θέμα που είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι στο νοσοκομείο και είναι σε θέση να δεχτεί επισκέψεις. Όλα πάνε καλά», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Η Έλενα Παπαρίζου είχε βρεθεί ξανά, τον Δεκέμβριο, στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες. Μάλιστα, λίγο καιρό μετά το εξιτήριο που είχε λάβει, δήλωσε σε συνέντευξή της: «Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα το Θεώ. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η δουλειά είναι υγεία αλλά… Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Είμαι τελειομανής, θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα όχι μόνο για τον εαυτό μου αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας».

