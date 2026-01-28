Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται η Εύα Κουμαριανού, μετά από επείγουσα μεταφορά της στο νοσοκομείο. Η γνωστή καλλιτέχνις προσβλήθηκε από πνευμονία λόγω πνευμονιόκοκκου, η οποία προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να αποτρέψουν το σηψαιμικό σοκ.

Παρότι η εικόνα της αρχικά κρίθηκε ανησυχητική, η εξέλιξη ήταν θετική. Η αντιβίωση λειτούργησε από την πρώτη στιγμή, με αποτέλεσμα οι τιμές να επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα και, όπως όλα δείχνουν, η ζωή της δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο. Ωστόσο, η Εύα Κουμαριανού παραμένει εξαντλημένη και χρειάζεται ξεκούραση και παρακολούθηση μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία της.

Την είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος Αντώνης Μποσκοΐτης, ο οποίος αρχικά είχε αναφέρει μέσα από τα προσωπικά του social media πως η ηθοποιός υπέστη έμφραγμα. Λίγες ώρες αργότερα, όμως, αφού την επισκέφτηκε στο νοσοκομείο, διευκρίνισε ότι η πραγματική αιτία της εισαγωγής της ήταν διαφορετική και, ευτυχώς, λιγότερο δραματική από τις πρώτες εκτιμήσεις.

Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά: «Ούτε εγκεφαλικό, ούτε έμφραγμα. Ευτυχώς! Η Εύα Κουμαριανού οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με πνευμονία από πνευμονιόκοκκο και στα όρια σηψαιμικού σοκ, δηλαδή σοβαρή κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ωστόσο το σχήμα της αντιβίωσης την “έπιασε” και όλες οι τιμές ήρθαν στα φυσιολογικά τους επίπεδα. Την είδαμε καλά αν και εξαντλημένη. Σε δυο – τρεις μέρες, μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία της, θα βγει».

Αξίζει να σημειωθεί πως κάλυψε το πρόσωπό της στη φωτογραφία, τονίζοντας πως: «Η Εύα είναι μια σταρ, είναι ένας άνθρωπος του θεάματος και καλό είναι να μην φαίνεται δημοσίως έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Άλλωστε, όπως όλα δείχνουν, θα ‘ναι έτοιμη και για τις παραστάσεις μας, και για τα σόου της στις “Κούκλες”. Κι όταν η Μαριλού ρώτησε αστειευόμενη τη νοσηλεύτρια “Τι έγινε, θα πεθάνει και θα ησυχάσουμε όλοι μας;”, εκείνη της απάντησε όλο αγάπη: “Μη λέτε τέτοια, θα γίνει καλά η ψυχούλα”. Περαστικά στην Εύα και σύντομα πάλι κοντά μας».

Όπως όλα δείχνουν, η Εύα Κουμαριανού σύντομα θα επιστρέψει κοντά στους ανθρώπους της και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, με τις ευχές για περαστικά να κατακλύζουν ήδη τα social media.

