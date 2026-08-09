Η Ιωάννα Τούνη οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση και την αποκάλυψη την έκανε η ίδια, με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η influencer και επιχειρηματίας εξήγησε τι συνέβη και αναγκάστηκε για λίγο να απομακρυνθεί από τα αγαπημένα της social media και από την επικοινωνία της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Ιωάννα Τούνη είπε χαρακτηριστικά: «Τι μάτι πρέπει να έχω φάει… Χθες έβγαλα όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση. Χάλια, χάλια…. ακόμα συνέρχομαι να ξέρεις, αν δεν είχα πάει χθες στο νοσοκομείο να βάλω δύο λίτρα ορούς και αντιβιώσεις, σίγουρα δεν θα πετούσα σήμερα. Τώρα σέρνομαι και ελπίζω να συνέλθω γιατί και μόνο που σκέφτομαι τις…. 100 ώρες πτήσης κουράζομαι. Αχ, Θεέ μου…».

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

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